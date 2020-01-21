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21 января • обновлено в 17:39
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/ Криминал

Торговали "брендами": в Киеве сеть магазинов попалась на фальсификате

1.5т
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Во вторник, 21 января, в Киеве полиция пришла с обысками в магазины известной торговой сети из-за продажи фальсификата.

Сотрудники СУ ГУ Национальной полиции в г. Киеве нагрянули почти на 2 десятка точек вместе с оперативниками Государственной фискальной службы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По версии следствия, через торговую сеть"Конфискат" осуществляется незаконное хранение и сбыт фальсифицированных товаров (одежда, обувь, сумки), маркированных известными мировыми брендами.

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В Киеве торговая сеть попалась на фальсификате

В Киеве торговая сеть попалась на фальсификате

ruffnews.ru

Кроме того, наличие и реализация фальсифицированной продукции, которая официально не ввозилась в Украину, может свидетельствовать о ее контрафактном изготовлении в Украине или ввозе в Украину с сокрытием от таможенного контроля либо вообще вне его, то есть без уплаты соответствующих платежей в государственный бюджет Украины.

Обыски устроили по 17 адресам магазинов в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара, которое нанесло материальный ущерб в особо крупном размере).

В Киеве сеть "Конфискат" попалась на фальсификате

В Киеве сеть "Конфискат" попалась на фальсификате

Прокуратура Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей провела проверку сливочного масла в Украине и обнаружила: каждая 5 пачка – фальсификат.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
контрабанда
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Комментарии на сайте не модерированы
семенов Александр
семенов Александр
фейковыми брендами тоговали фейковые волонтэры
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