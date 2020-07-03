В Киеве СБУ разоблачила пророссийского интернет-пропагандиста. Фото

В Киеве Служба безопасности Украины прекратила деятельность пророссийского интернет-пропагандиста.

Об этом написала пресс-служба ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области на своей странице в Facebook. Подозреваемый призвал к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в южных и восточных регионах Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Следствие установило, что сепаратистские материалы он размещал на аккаунтах в соцсети с более чем тысячной аудиторией, используя деструктивные материалы с пропагандистских информресурсов страны-агрессора, сайтов и пабликов пророссийских террористов", – говорится в сообщении.

В Киеве СБУ разоблачила пророссийского интернет-пропагандиста ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области

В Киеве СБУ разоблачила пророссийского интернет-пропагандиста ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области

Так, лингвистическая экспертиза показала, что эти материалы содержат публичные призывы, направленные на нарушение основ национальной безопасности. Во время обысков по месту жительства мужчины в Оболонском районе столицы было изъято мобильные телефоны и сим-карты, из которых он распространял соответствующие материалы.

Следователи Службы безопасности объявили ему подозрение по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Материалы уголовного производства направлены в суд.

Пост СБУ Скринштот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве разоблачили группировку пророссийских провокаторов, которые призывали к делению Украины и образованию в ряде ее регионов псевдореспублик.