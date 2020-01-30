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30 января • обновлено в 11:42
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/ Криминал

Скандал с пророссийскими бигбордами в Киеве: появилась реакция семьи бизнесмена

2.2т
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Бизнесмен Олег Катющенко, чье имя и фото появились на незаконных провокационных бигбордах с надписью на русском "Россия – наш главный стратегический партнер" в Киеве, и его семья не имеют никакого отношения к этой рекламе.

В этом заверил сын Катющенко – Константин в комментарии OBOZREVATEL. По словам парня, о том, что в городе начали появляться рекламные щиты с его отцом, он узнал только в ночь на 30 января от знакомых.

Так, сын бизнесмена заявил, что размещенная надпись – провокация и ни он, ни его отец не имеют к этому никакого отношения.

"Мы даже не знаем, как на это реагировать. Но поймите, мой отец никогда никаких бигбордов себе не заказывал. И когда он это все увидел, был удивлен не больше моего", – подчеркнул Катющенко-младший, предположив, что отец мог кому-то "перейти дорогу".

В Киеве разместили провокационные бигборды

В Киеве разместили провокационные бигборды

"Возможно, это чья-то месть. Но никаких конфликтов в бизнесе у нас не было. Это что-то первое и неожиданное", – сказал сын бизнесмена.

В КГГА OBOZREVATEL пояснили, что провокационная реклама была размещена незаконно – "кустарным способом". Неизвестные ночью приехали со своими плакатами и заклеили старые баннеры. Теперь местные власти разыскивают автора этой рекламы.

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Также о ситуации написала и жена Катющенко-старшего – Инна на своей странице в Facebook.

"Спасибо полиции, активистам и коммунальным службам Киева, которые в течение 40 минут сняли борды. Полиция занимается расследованием данного инцидента. У нас нет предположений, кто может быть заказчиком этого преступления", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцам напоминание: В Украине большинство пенсионеров получают до 2000 гривен 27.01.2020 В Украине большинство пенсионеров (34,8%) получают выплаты в размере от 1501 грн до 2000 грн. При этом лишь 0,7% пенсионеров выплачивают сумму меньше 1500 грн. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины. В частности, по состоянию на 1 января 2020 года пенсионеры в Украине получают: от 2001 грн до 3000 грн – 34,2%, от 3001 грн до 4000 грн – 12,4%, от 4001 грн до 5000 грн – 6,3%, от 5001 грн до 10000 грн – 9,3%, свыше 10000 грн – 2,3%. ____ Источник: ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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фил филька
фил филька
а если написать не стратегический партнер а сухую правду: цифры по товарообороту украины с топ-5 странами, где россия на первом месте - это тоже будет провокация? или написать где все твэлы и большую часть угля украина покупает тоже провокация? так получается любая правда в этом контексте - провокация))
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фил филька
фил филька
упорыши не ссыте против ветра а то превратитесь в регора и строканя))
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Новости Киева

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