Скандал с пророссийскими бигбордами в Киеве: появилась реакция семьи бизнесмена

Бизнесмен Олег Катющенко, чье имя и фото появились на незаконных провокационных бигбордах с надписью на русском "Россия – наш главный стратегический партнер" в Киеве, и его семья не имеют никакого отношения к этой рекламе.

В этом заверил сын Катющенко – Константин в комментарии OBOZREVATEL. По словам парня, о том, что в городе начали появляться рекламные щиты с его отцом, он узнал только в ночь на 30 января от знакомых.

Так, сын бизнесмена заявил, что размещенная надпись – провокация и ни он, ни его отец не имеют к этому никакого отношения.

"Мы даже не знаем, как на это реагировать. Но поймите, мой отец никогда никаких бигбордов себе не заказывал. И когда он это все увидел, был удивлен не больше моего", – подчеркнул Катющенко-младший, предположив, что отец мог кому-то "перейти дорогу".

В Киеве разместили провокационные бигборды

"Возможно, это чья-то месть. Но никаких конфликтов в бизнесе у нас не было. Это что-то первое и неожиданное", – сказал сын бизнесмена.

В КГГА OBOZREVATEL пояснили, что провокационная реклама была размещена незаконно – "кустарным способом". Неизвестные ночью приехали со своими плакатами и заклеили старые баннеры. Теперь местные власти разыскивают автора этой рекламы.

Также о ситуации написала и жена Катющенко-старшего – Инна на своей странице в Facebook.

"Спасибо полиции, активистам и коммунальным службам Киева, которые в течение 40 минут сняли борды. Полиция занимается расследованием данного инцидента. У нас нет предположений, кто может быть заказчиком этого преступления", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве 29 января появились провокационные бигборды о партнерстве Украины с Российской Федерацией.

Их авторство приписали бизнесмену Олегу Катющенко, фото которого разместили на баннере с текстом на русском языке: "Россия – наш главный стратегический партнер".

В ночь на 30 января в Киеве убрали незаконные провокационные рекламные бигборды с текстом на русском языке.

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