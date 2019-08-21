В Киеве Range Rover врезался в Tesla: СМИ связали участника ДТП с Януковичем

Во внедорожнике Range Rover, который в Киеве врезался в Tesla и влетел в толпу людей, ехал бизнесмен и владелец конного завода "Миллениум" Константин Згара.

Как пишет "Информатор", после совершения ДТП из элитного авто выбрались двое мужчин. Отмечается, что оба вышли из машины через водительскую дверь, поэтому не ясно, кто именно был за рулем.

При этом сам Згара рассказал, что в момент столкновения находился на заднем сидении авто. Его слова подтвердил и второй мужчина, который якобы был за рулем.

Издание пишет, что после ДТП подъехала еще одна карета "скорой помощи", в которой Згара провел около 10 минут. По утверждению очевидцев, это была частная бригада врачей. Какая именно медпомощь оказывалась бизнесмену – неизвестно.

Константин Згара на месте ДТП Информатор

Со сообщениям в СМИ, Константин Згара является владельцем конного завода "Миллениум" в Мариуполе, где могут находится лошади экс-президента Виктора Януковича и беглого олигарха Александра Онищенко.

Константин Згара (в центре) Информатор

Еще в 2014 году боец батальона "Днепр-1", а позже нардеп Владимир Парасюк писал, что Згара – "один из боевиков Ахметова в 90-х", который захватывал лошадей рейдерским способом. Также бизнесмен является председателем "Жокей-клуба "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 августа в Киеве на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого автомобиль Range Rover столкнулся с Tesla.

Также в сеть попали кадры столкновения Tesla и Range Rover в центре Киева, записанные с помощью видеорегистратора.

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