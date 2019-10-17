В Киеве пьяный военный прострелил ноги бойцу АТО. Фото и видео 18+

В Киеве пьяные военные устроили драку и стреляли в бойца, который воевал на Донбассе.

Происшествие случилось вечером, 16 октября в столичном микрорайоне Виноградарь, передает "Киев Оперативный".

"Компания из трех пьяных военнослужащих возвращалась домой с гулянки. Женщин они отправили на такси, а сами пошли в супермаркет. Взяли бутылку, запивка, закусон и чтобы далеко не отходить начали распивать прямо у магазина", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после распития алкоголя один из военных отправился в ближайший двор, чтобы "справить нужду" неподалеку детской площадки.

"К нему подошел человек, который проходил с другом и женщиной рядом (как оказалось впоследствии – принимал участие в войне на востоке Украины) и сделал замечание. Слово за слово и началась драка. После парень в форме решил закончить драку стрельбой. Он достал свой ПМ и начал стрелять по тому, кто просто сказал ему, что здесь справлять нужду не слишком вежливо. К счастью, патроны были резиновые, и попал он только дважды в обе ноги", – добавлено в информации.

Однако пулевые ранения не остановили раненого мужчину, и он навалял военному "по самые помидоры". Второму военному боец АТО сломал ногу.

Полиция задержала пьяных военных: "один поедет в больницу лечить ногу, а другой – в райотдел ждать военную прокуратуру".

Стрельба в Киеве

Стрельба в Киеве

Стрельба в Киеве

Стрельба в Киеве

Стрельба в Киеве

Стрельба в Киеве

Стрельба в Киеве

Стрельба в Киеве

Стрельба в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший военнослужащий-контрактник одной из частей ВСУ, продавал оружие и боеприпасы, вывезенные из района проведения ООС.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!