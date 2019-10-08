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8 октября • обновлено в 11:27
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/ Криминал

В Киеве пьяный водитель устроил жуткое ДТП: фото и видео с места ЧП

1.4т Читать материал на украинском

Во вторник ночью, 8 октября, в Днепровском районе Киева, на проспекте Гагарина автомобиль Volkswagen Golf попал в ДТП. Он ехал на большой скорости, не повернул на развилке, "вылетел" на газон и перевернулся.

В салоне находились двое парней и девушка – все с признаками алкогольного опьянения. Об этом написал "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Автомобиль на большой скорости ехал по проспекту Гагарина в сторону станции метро "Черниговская". На развилке водитель не повернул и помчался прямо: машина "подлетела" на бордюре, проехала по газону, перевернулась и оказалась на тротуаре.

В Киеве пьяный водитель устроил жуткое ДТП

В Киеве пьяный водитель устроил жуткое ДТП

Информатор

Volkswagen удалось разминуться с электроопорой. В ДТП никто не пострадал.

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Когда на место прибыли патрульные, то увидели, что водитель и пассажиры были подвыпившие. Мужчина, который был за рулем, отказался проходить тест на драгере. На него составили протокол. Водителю грозит штраф и лишение права управления автомобилем на один год.

Во вторник ночью, 8 октября, в Днепровском районе Киева, на проспекте Гагарина, автомобиль Volkswagen Golf попал в ДТП

Во вторник ночью, 8 октября, в Днепровском районе Киева, на проспекте Гагарина, автомобиль Volkswagen Golf попал в ДТП

Информатор

Он ехал на большой скорости, вылетел на газон и перевернулся

Он ехал на большой скорости, вылетел на газон и перевернулся

Информатор

В салоне находились двое парней и девушка

В салоне находились двое парней и девушка

Информатор

Все были с признаками алкогольного опьянения

Все были с признаками алкогольного опьянения

Информатор

Во вторник ночью, 8 октября, в Днепровском районе Киева, на проспекте Гагарина, автомобиль Volkswagen Golf попал в ДТП

Во вторник ночью, 8 октября, в Днепровском районе Киева, на проспекте Гагарина, автомобиль Volkswagen Golf попал в ДТП

Информатор

Он ехал на большой скорости, вылетел на газон и перевернулся

Он ехал на большой скорости, вылетел на газон и перевернулся

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 1 октября, в городе Яготин Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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70rus xxx
70rus xxx
Стандартное ДТП,все живы и пьяны.Жуть то в чем?
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