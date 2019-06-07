В Киеве произошло жесткое ДТП с Mercedes: первые подробности

В Киеве столкнулись легковые автомобили Mercedes и Daewoo, после чего "мерс" вылетел на тротуар и врезался в опору светофора.

Как сообщили OBOZREVATEL очевидцы, авария произошла утром 7 июня на перекрестке улиц Васильковская и Ломоносова в Голосеевском районе (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

"Изначально было незначительное касание автомобилей, но после водитель Mercedes не справился с управлением и выскочил на тротуар", – сообщил нашим журналистам один из водителей.

ДТП в Киеве

О пострадавших на данный момент неизвестно.

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

Фото очевидцев

Фото очевидцев

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской области сотрудник полиции протаранил легковушку, в которой находились супруги – они погибли на месте происшествия. Правоохранитель получил травмы и был доставлен в больницу.

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