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/Криминал

В Киеве произошло жесткое ДТП с Mercedes: первые подробности

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В Киеве столкнулись легковые автомобили Mercedes и Daewoo, после чего "мерс" вылетел на тротуар и врезался в опору светофора.

Как сообщили OBOZREVATEL очевидцы, авария произошла утром 7 июня на перекрестке улиц Васильковская и Ломоносова в Голосеевском районе (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

"Изначально было незначительное касание автомобилей, но после водитель Mercedes не справился с управлением и выскочил на тротуар", – сообщил нашим журналистам один из водителей.

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

О пострадавших на данный момент неизвестно.

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

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В Киеве произошло жесткое ДТП с Mercedes: первые подробности

Фото очевидцев

В Киеве произошло жесткое ДТП с Mercedes: первые подробности

Фото очевидцев

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской области сотрудник полиции протаранил легковушку, в которой находились супруги – они погибли на месте происшествия. Правоохранитель получил травмы и был доставлен в больницу.

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Темы
ЭксклюзивКриминалВойна на дорогахНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
ДТПавтокриминал
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