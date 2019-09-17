Влетел в троллейбус и загорелся: в Киеве произошло кровавое ДТП

В Киеве 17 сентября на проспекте Глушкова в Голосеевском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса.
По данным источника OBOZREVATEL, в результате удара легковушка загорелась.
"Пострадал по меньшей мере один человек. Очевидцы пытались вытаскивать водителя", – отметил инсайдер.
Позже появилась информация, будто в ДТП есть погибшие.
Место происшествия
Информатор
Обстоятельства происшествия на данный момент устанавливаются. На дороге образовался значительный затор.
Затор в результате аварии
Информатор
В результате ДТП образовался серьезный затор
Google. Maps
Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября на трассе возле города Кагарлык Киевской области лоб в лоб столкнулись легковые автомобили Chevrolet и Volkswagen. В результате удара автомобили загорелись. Погибли три человека.
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