Влетел в троллейбус и загорелся: в Киеве произошло кровавое ДТП

В Киеве 17 сентября на проспекте Глушкова в Голосеевском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса.

По данным источника OBOZREVATEL, в результате удара легковушка загорелась.

"Пострадал по меньшей мере один человек. Очевидцы пытались вытаскивать водителя", – отметил инсайдер.

Позже появилась информация, будто в ДТП есть погибшие.

Место происшествия Информатор

Обстоятельства происшествия на данный момент устанавливаются. На дороге образовался значительный затор.

Затор в результате аварии Информатор

В результате ДТП образовался серьезный затор Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября на трассе возле города Кагарлык Киевской области лоб в лоб столкнулись легковые автомобили Chevrolet и Volkswagen. В результате удара автомобили загорелись. Погибли три человека.

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