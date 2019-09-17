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17 сентября • обновлено в 17:28
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/ Криминал

Влетел в троллейбус и загорелся: в Киеве произошло кровавое ДТП

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В Киеве 17 сентября на проспекте Глушкова в Голосеевском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса.

По данным источника OBOZREVATEL, в результате удара легковушка загорелась.

"Пострадал по меньшей мере один человек. Очевидцы пытались вытаскивать водителя", – отметил инсайдер.

Позже появилась информация, будто в ДТП есть погибшие.

Место происшествия

Место происшествия

Информатор

Обстоятельства происшествия на данный момент устанавливаются. На дороге образовался значительный затор.

Затор в результате аварии

Затор в результате аварии

Информатор

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В результате ДТП образовался серьезный затор

В результате ДТП образовался серьезный затор

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября на трассе возле города Кагарлык Киевской области лоб в лоб столкнулись легковые автомобили Chevrolet и Volkswagen. В результате удара автомобили загорелись. Погибли три человека.

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Темы
Эксклюзив Новости Киева и Киевской области Криминал Война на дорогах
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авто криминал
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