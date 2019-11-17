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17 ноября • обновлено в 23:21
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В Киеве произошла кровавая резня в зале игровых автоматов: фото 18+

1.1т
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В Киеве в воскресенье, 17 ноября, произошла резня в зале игровых автоматов "Лото", который находится в МАФе на улице Галицкой, 13.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook. Инцидент, в ходе которого пострадал один человек, случился около 21:00.

"Работницы закладки говорят, что видели только как потерпевший играл на игровых автоматах, а потом упал и в этот же момент кто-то вышел из МАФа", – сказано в сообщении.

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Место инцидента

Место инцидента

facebook.com/KyivOperativ

Пострадавший получил проникающее артериальное ранение в ногу, потерял много крови и был срочно госпитализирован.

На месте преступления работают криминалисты, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и кинологи.

Место инцидента

Место инцидента

facebook.com/KyivOperativ

Место инцидента

Место инцидента

facebook.com/KyivOperativ

Место инцидента

Место инцидента

facebook.com/KyivOperativ

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал
Место
Украина Киев
Тег
фотографии
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