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В Киеве произошла пьяная поножовщина: хулиганов обезвредили прохожие

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В Киеве между двумя пьяными компаниями произошло столкновение, в ходе которого двое участников конфликта получили ножевые ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в дежурную часть Днепровского управления полиции Киева 28 июля поступило сообщение о ножевом ранении двух мужчин на дачном массиве Русановские сады. По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа, экипаж патрульных и медики.

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В центре Киева в кафе произошла драка с поножовщиной
Орудие преступления

Орудие преступления

Пресс-служба Нацполиции

На месте выяснилось, что между хулиганами возник конфликт у торгового киоска из-за нарушения общественного порядка. В ходе спора один из мужчин достал нож и ранил обоих оппонентов. Поняв, что натворили, оба нападавших попытались скрыться, однако свидетели происшествия, которые проходили мимо, догнали их и вызвали полицию.

Пострадавшие были доставлены в больницу: 38-летний местный житель с проникающим ножевым ранением груди и живота, а 39-летний житель Деснянского района с колото-резаными ранами тела.

Нападавших задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались 42-летний житель Киевской области и его 35-летний товарищ, который живет в столице. Также с места происшествия был изъят нож, которым наносились ранения.

Подозреваемый

Подозреваемый

Пресс-служба Нацполиции

Подозреваемый

Подозреваемый

Пресс-служба Нацполиции

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в ночь на 25 июля произошла драка со стрельбой. Компания из 20 нетрезвых мужчин отдыхала возле кафе "Аджика", но внезапно напала на прохожего.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Тег
Киев
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