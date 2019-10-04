Главная Новости
5 октября • обновлено в 01:12
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

В Киеве прогремел взрыв в пятиэтажке: есть пострадавший

586 Читать материал на украинском

В Киеве в пятницу, 4 октября, произошел взрыв в одной из квартир пятиэтажного дома на Лукьяновке. В результате ЧП пострадал один человек.

Согласно первым результатам расследования правоохранителей, инцидент был преднамеренным, передает ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В полиции утверждают, что виновником происшествия является бывший муж дочери собственника квартиры. Он залез в квартиру через балкон пятого этажа и пытался взорвать или себя, или помещение.

Новости
В Сумах прогремел мощный взрыв на заводе: много пострадавших

Фото с места взрыва

Фото с места взрыва

espreso.tv

Как отметили журналисты, взрывной волной вынесло стекла ближайших окон, а сам подрывник получил ожоги и находится в больнице.

"Владелец дома вынес сожженную мебель и выбросил ее на помойку", – добавили репортеры.

Фото с места взрыва

Фото с места взрыва

espreso.tv

Фото с места взрыва

Фото с места взрыва

espreso.tv

Фото с места взрыва

Фото с места взрыва

espreso.tv

Как писал OBOZREVATEL, в Херсоне ночью 4 октября под окнами дома одного из советников главы областной администрации произошел сильный взрыв. На месте ЧП обнаружили остатки неизвестного взрывного устройства.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме " Взрывы в Киеве" на OBOZREVATEL.

Темы
Взрывы в Киеве Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
взрыв фотографии видео
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel