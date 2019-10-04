В Киеве прогремел взрыв в пятиэтажке: есть пострадавший

В Киеве в пятницу, 4 октября, произошел взрыв в одной из квартир пятиэтажного дома на Лукьяновке. В результате ЧП пострадал один человек.
Согласно первым результатам расследования правоохранителей, инцидент был преднамеренным, передает ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
В полиции утверждают, что виновником происшествия является бывший муж дочери собственника квартиры. Он залез в квартиру через балкон пятого этажа и пытался взорвать или себя, или помещение.
Фото с места взрыва
espreso.tv
Как отметили журналисты, взрывной волной вынесло стекла ближайших окон, а сам подрывник получил ожоги и находится в больнице.
"Владелец дома вынес сожженную мебель и выбросил ее на помойку", – добавили репортеры.
Фото с места взрыва
espreso.tv
Фото с места взрыва
espreso.tv
Фото с места взрыва
espreso.tv
Как писал OBOZREVATEL, в Херсоне ночью 4 октября под окнами дома одного из советников главы областной администрации произошел сильный взрыв. На месте ЧП обнаружили остатки неизвестного взрывного устройства.
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