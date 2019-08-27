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В Киеве посреди улицы произошла стрельба: объявлен план "Перехват"

1.4т Читать материал на украинском

Во вторник, 27 августа, в Соломенском районе Киева водитель автомобиля устроил стрельбу из травматического оружия и скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщил "Информатор" со ссылкой на собственные источники, инцидент произошел около 10:30 на Воздухофлотском проспекте, 52.

Водитель черного Mitsubishi Lancer IX несколько раз выстрелил из травматического оружия в воздух. Также по предварительной информации, он ранил человека. После этого мужчина скрылся в неизвестном направлении.

В Киеве посреди улицы произошла стрельба

В Киеве посреди улицы произошла стрельба

Новости
В Киеве произошла стрельба посреди улицы, есть пострадавший

Полиция начала розыск черного Mitsubishi с номерами "АМ 65 59 АМ". В Киеве ввели план "Перехват".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
стрельба
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Golan Sim
Golan Sim
".. Тiльки так усi нашi вороги усвiдомять, що ми, українцi, є сама розумна та заможнiйша нацiя в свiтi..", - Парубiй.))
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