В Киеве посреди улицы произошла стрельба: объявлен план "Перехват"

Во вторник, 27 августа, в Соломенском районе Киева водитель автомобиля устроил стрельбу из травматического оружия и скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщил "Информатор" со ссылкой на собственные источники, инцидент произошел около 10:30 на Воздухофлотском проспекте, 52.

Водитель черного Mitsubishi Lancer IX несколько раз выстрелил из травматического оружия в воздух. Также по предварительной информации, он ранил человека. После этого мужчина скрылся в неизвестном направлении.

В Киеве посреди улицы произошла стрельба

Полиция начала розыск черного Mitsubishi с номерами "АМ 65 59 АМ". В Киеве ввели план "Перехват".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!