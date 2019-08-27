В Киеве посреди улицы произошла стрельба: объявлен план "Перехват"

Во вторник, 27 августа, в Соломенском районе Киева водитель автомобиля устроил стрельбу из травматического оружия и скрылся в неизвестном направлении.
Как сообщил "Информатор" со ссылкой на собственные источники, инцидент произошел около 10:30 на Воздухофлотском проспекте, 52.
Водитель черного Mitsubishi Lancer IX несколько раз выстрелил из травматического оружия в воздух. Также по предварительной информации, он ранил человека. После этого мужчина скрылся в неизвестном направлении.
В Киеве посреди улицы произошла стрельба
Полиция начала розыск черного Mitsubishi с номерами "АМ 65 59 АМ". В Киеве ввели план "Перехват".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве возле метро "Голосеевская" 20 августа произошла стрельба, в результате которой серьезно пострадали три человека, еще пятеро получили незначительные повреждения.
Позже правоохранители задержали пятерых участников события.
Стало известно, что к стрельбе возле кафе "Кухня Полли" у метро "Голосеевская" в Киеве имеют отношение три человека.
В четверг, 22 августа, Голосеевский районный суд Киева приступил к рассмотрению дела касательно стрельбы между сотрудниками "Муніципальної варти" и охранной организации "Левый берег".
Участники события с многочисленными пострадавшими в Голосеевском парке могут выйти на свободу из-за выбранной им меры пресечения.
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