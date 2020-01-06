В Киеве полиция задержала украинцев, которые вышли против "русского мира"

В Киеве полиция задержала активистов, которые пытались помешать проведению мероприятия с российской блогершей Александрой Митрошиной.
Об этом в Facebook сообщил общественный деятель Андрей Смолий, который отметил, что россиянка посещала оккупированный Крым и поддерживала аннексию.
"После того, как группа активистов, в частности "Відсічі", вызвали полицию, на них напали "сторонники" блогера. Полиция вместо того, чтобы прекратить противоправные действия и остановить мероприятие просто арестовала двух активистов. Их заковали в наручники и волокли по полу на улицу. Одного из них держат на коленях перед выходом. Вокруг сторонники человека из государства-агрессора", – говорится в сообщении.
Смолий отметил, что данный инцидент показывает, что Украина "уверенно опускается во времена Януковича".
"Вот и докатились мы до "какая-разница". К нам массово едут лица из государства-агрессора нести "русский мир". Полиция стала на сторону гражданки государства-агрессора", – добавил он.
В "Відсічі" сообщили, что одним из задержанных оказался активист Лео Овчаренко.
Отметим, что россиянка Митрошина в 2017 году посещала оккупированный Крым, публикуя фото в Facebook.
Facebook Митрошиной
Александра Митрошина в Крыму
Facebook Митрошиной
Александра Митрошина
Facebook Митрошиной
Задержание активиста в Киеве
Скриншот
Задержание активиста в Киеве
Скриншот
Задержание активиста в Киеве
Скриншот
Задержание активиста в Киеве
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционный политик Ирина Хакамада, которая поддерживала аннексию Крыма, планировала выступить на форуме в Киеве.
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