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6 января • обновлено в 16:17
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/ Криминал

В Киеве полиция задержала украинцев, которые вышли против "русского мира"

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В Киеве полиция задержала активистов, которые пытались помешать проведению мероприятия с российской блогершей Александрой Митрошиной.

Об этом в Facebook сообщил общественный деятель Андрей Смолий, который отметил, что россиянка посещала оккупированный Крым и поддерживала аннексию.

"После того, как группа активистов, в частности "Відсічі", вызвали полицию, на них напали "сторонники" блогера. Полиция вместо того, чтобы прекратить противоправные действия и остановить мероприятие просто арестовала двух активистов. Их заковали в наручники и волокли по полу на улицу. Одного из них держат на коленях перед выходом. Вокруг сторонники человека из государства-агрессора", – говорится в сообщении.

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Смолий отметил, что данный инцидент показывает, что Украина "уверенно опускается во времена Януковича".

"Вот и докатились мы до "какая-разница". К нам массово едут лица из государства-агрессора нести "русский мир". Полиция стала на сторону гражданки государства-агрессора", – добавил он.

В "Відсічі" сообщили, что одним из задержанных оказался активист Лео Овчаренко.

Отметим, что россиянка Митрошина в 2017 году посещала оккупированный Крым, публикуя фото в Facebook.

Facebook Митрошиной

Facebook Митрошиной

Александра Митрошина в Крыму

Александра Митрошина в Крыму

Facebook Митрошиной

Александра Митрошина

Александра Митрошина

Facebook Митрошиной

Задержание активиста в Киеве

Задержание активиста в Киеве

Скриншот

Задержание активиста в Киеве

Задержание активиста в Киеве

Скриншот

Задержание активиста в Киеве

Задержание активиста в Киеве

Скриншот

Задержание активиста в Киеве

Задержание активиста в Киеве

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционный политик Ирина Хакамада, которая поддерживала аннексию Крыма, планировала выступить на форуме в Киеве.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Прощаев Николай
Прощаев Николай
Аваков!!!!! Что происходит????? Не пара див отставку????
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Смотрите, чтобы не вышли любители русского мира, а то появится ХНР, МНР и много других
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
А Де Корчинський,Білецький, Мірошниченко? Чекає сволота на реакцію НАр...населення?
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