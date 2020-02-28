В Киеве патрульные полицейские были шокированы тем, что старший брат потерял младшую шестилетнюю сестру, а также ужасными условиями проживания детей.

Недавно диспетчер депо сообщила правоохранителям, что в конце маршрута, на улице Довженко, обнаружила одинокого маленького ребенка. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Ребенок ей рассказал, что ехал в садик со старшим братом, а потом его потерял, и сам заблудился. Пообщавшись с девочкой, патрульные установили дом, в котором она проживала. Двери квартиры открыл отец ребенка, который был очень удивлен увиденному. Старший сын ничего не сказал о том, что потерял сестру. Мужчина был уверен, что дочь в саду", – говорится в посте.

В Киеве полицейских шокировала жуткая история с маленькими детьми

Также правоохранители обратили внимание на беспорядок в квартире. Там были разбросаны вещи, а детские кровати стояли сломанными. Всего в семье – четверо несовершеннолетних. О ситуации патрульные сразу сообщили сотрудников ювенальной превенции и службу по делам детей, которые взяли все на личный контроль.

В Киеве полицейских шокировала жуткая история с маленькими детьми

В Киеве полицейских шокировала жуткая история с маленькими детьми

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 11 мая 2019 года в квартире многоэтажного дома обнаружили трупы мужчины и женщины, а также истощенного двухлетнего ребенка. Рядом было большое количество использованных шприцев.

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