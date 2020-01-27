В Киеве поймали террориста "ДНР", который стрелял в полицейских: видео 18+

В Киеве правоохранители задержали террориста "ДНР", который накануне стрелял в полицейских и ранил 25-летнего участкового офицера.

Сам инцидент произошел в ночь с 24 на 25 января в Деснянском районе. Об этом сообщила пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, в заведении отдыха (вне службы, в гражданской одежде и без оружия) находились участковые офицеры полиции. К ним подошел неизвестный и спровоцировал конфликт, нецензурно ругаясь, а потом предложил продолжить на улице.

Уже там мужчина направил оружие на одного из офицеров полиции и выстрелил. Впрочем, произошла осечка. Тогда неизвестный выстрелил в грудь втором полицейскому.

Когда другой участковый офицер наклонился над раненым, мужчина приставил к его голове пистолет и снова нажал на спусковой крючок, но опять оружие дало сбой. Тогда неизвестный сбежал.

В Киеве поймали террориста "ДНР", который стрелял в полицейских Скриншот

Правоохранители установили свидетелей происшествия, собрали видео с камер наблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний неоднократно судимый за тяжкие преступления уроженец Донецкой области.

Согласно информации сайта "Миротворец", мужчина проходил службу в незаконных вооруженных формированиях "ДНР" и был командиром разведки подразделения "ОПЛОТ", участвовал в боях под Дебальцево и Иловайском.

Правоохранители задержали подозреваемого на одной из улиц столицы. По месту его жительства обнаружили и изъяли куртку, в которую он был одет на момент стрельбы, и мобильный телефон. Мужчине объявили о подозрении по ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения он был задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

Раненого полицейского прооперировали. Он находится под наблюдением врачей. Состояние првоохранителя удовлетворительное.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 26 января в Киеве в Днепровском районе на территории Гидропарка произошла перестрелка, в результате которой один из участников конфликта получил ранение в лицо.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся