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12 декабря • обновлено в 14:14
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В Киеве поймали шпиона-неудачника: фото и детали скандала

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В Шевченковском районе Киева, на улице Малая Житомирская, 11 декабря прохожий задержал мужчину, который хотел прикрепить к чужому авто трекер для слежения.

Местный житель заметил подозрительное поведение неизвестного, поймал его и передал правоохранителям. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На месте следственно-оперативная группа выяснила, что подозреваемый пытался установить на авто GPS-трекер, чтобы следить за маршрутом движения машины. В доме мужчины также изъяли аналогичное устройство и микро-камеру.

В Киеве поймали шпиона-неудачника

В Киеве поймали шпиона-неудачника

Полиция Киева

Следователи начали уголовное производство по ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Будет решаться вопрос о передаче материалов уголовного производства в СБУ.

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В Киеве поймали шпиона-неудачника

В Киеве поймали шпиона-неудачника

Полиция Киева

В Киеве мужчина пытался прикрепить к чужому авто трекер для слежения

В Киеве мужчина пытался прикрепить к чужому авто трекер для слежения

Полиция Киева

Шпиона-неудачника в Киеве поймал прохожий

Шпиона-неудачника в Киеве поймал прохожий

Полиция Киева

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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