В Киеве поймали шпиона-неудачника: фото и детали скандала

В Шевченковском районе Киева, на улице Малая Житомирская, 11 декабря прохожий задержал мужчину, который хотел прикрепить к чужому авто трекер для слежения.

Местный житель заметил подозрительное поведение неизвестного, поймал его и передал правоохранителям. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На месте следственно-оперативная группа выяснила, что подозреваемый пытался установить на авто GPS-трекер, чтобы следить за маршрутом движения машины. В доме мужчины также изъяли аналогичное устройство и микро-камеру.

В Киеве поймали шпиона-неудачника Полиция Киева

Следователи начали уголовное производство по ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Будет решаться вопрос о передаче материалов уголовного производства в СБУ.

В Киеве поймали шпиона-неудачника Полиция Киева

В Киеве мужчина пытался прикрепить к чужому авто трекер для слежения Полиция Киева

Шпиона-неудачника в Киеве поймал прохожий Полиция Киева

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