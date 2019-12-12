В Киеве поймали шпиона-неудачника: фото и детали скандала

В Шевченковском районе Киева, на улице Малая Житомирская, 11 декабря прохожий задержал мужчину, который хотел прикрепить к чужому авто трекер для слежения.
Местный житель заметил подозрительное поведение неизвестного, поймал его и передал правоохранителям. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
На месте следственно-оперативная группа выяснила, что подозреваемый пытался установить на авто GPS-трекер, чтобы следить за маршрутом движения машины. В доме мужчины также изъяли аналогичное устройство и микро-камеру.
В Киеве поймали шпиона-неудачника
Полиция Киева
Следователи начали уголовное производство по ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Будет решаться вопрос о передаче материалов уголовного производства в СБУ.
В Киеве поймали шпиона-неудачника
Полиция Киева
В Киеве мужчина пытался прикрепить к чужому авто трекер для слежения
Полиция Киева
Шпиона-неудачника в Киеве поймал прохожий
Полиция Киева
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве 1 декабря обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.
В результате покушения от ранения в голову погиб 3-летний сын депутата Александр. Сам политик во время инцидента не пострадал.
Соболев несколько лет находился в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в частности физической расправы.
2 декабря стало известно о задержании двух подозреваемых в покушении на Соболева. Они являются экс-бойцами УДА.
Одним из подозреваемых в убийстве 3-летнего сына Соболева оказался 20-летний Андрей Лаврега.
Также в сети появилось фото добровольца УДА Евгения Семенова, второго подозреваемого в покушении на депутата.
Задержанным за убийство трехлетнего мальчика объявили о подозрении.
Шевченковский районный суд Киеве 4 декабря избрал меру пресечения подозреваемым в убийстве ребенка. Мужчин арестовали на 2 месяца без права внесения залога.
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