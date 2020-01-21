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21 января • обновлено в 22:14
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В Киеве поймали мошенников, продававших должность начальника в колонии: фото

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Правоохранители Киева разоблачили двух мужчин, которые за 20 тысяч долларов продавали должность начальника исправительной колонии Государственной уголовно-исполнительной службы.

Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры , по итогам проведения следственных действий их задержали в соответствии со ст.208 УПК Украины.

Задержание произошло в одном из ресторанов Киева сразу же после получения денег за "услугу". В обмен на должность начальника мошенники также подстрекали "клиента" дать взятку должностным лицам в Министерстве юстиции. Задержанным вскоре сообщат о подозрении.

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В Киеве поймали мошенников, продававших должность в колонии

В Киеве поймали мошенников, продававших должность в колонии

kyiv.gp.gov.ua

В Киеве поймали мошенников, продававших должность в колонии

В Киеве поймали мошенников, продававших должность в колонии

kyiv.gp.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Киеве также задержали членов вооруженной банды, которых подозревают в совершении пяти преступлений.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Киев
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