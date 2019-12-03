В Киеве опасный мужчина с ножом напугал жителей: фотофакт

В Киеве, возле Политехнического института имени Игоря Сикорского, мужчина несколько дней подряд бегал за людьми с ножом.

Местным жителям пришлось вызывать полицию. Об этом написала киевлянка Анна Атаманюк на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Это Андрей Метрофан (так он представился). Сегодня (2 декабря. – Ред.) в 21.20 на Полевой (район КПИ), возле моего дома в переулке, где нет освещения, я его встретила. Он бежал за мной с ножом, а перед этим – за мужчиной, но споткнулся и упал. Мужчина пожалел его и, не вызвав полицию, отпустил..." – написала Атаманюк.

В Киеве опасный мужчина с ножом напугал жителей Facebook Анны Атаманюк

По ее словам, оказалось, что Метрофана днем ранее уже забирали правоохранители и доставили в больницу. Но на следующий день он снова появился на улицах Киева. Атаманюк отметила, что вместе с другими жителями города вызвала полицию и решила писать заявление.

"У людей большие сомненья, что он понесет наказание, ведь полицейские нас отговаривают от написания заявления. Говорят, что нам нужно будет ходить по судам, по полициям, а это хлопотно", – подытожила женщина.

OBOZREVATEL писал, что, когда преступления совершают люди с психическими расстройствами, пострадавшим можно не рассчитывать на правосудие. Наличие диагноза – практически индульгенция для преступника. Издание рассказало о шокирующих случаях "неадекватного террора" и о том, можно ли "избавиться" от опасного соседства.

В Киеве, возле Политехнического института, мужчина несколько дней подряд бегал за людьми с ножом Facebook Анны Атаманюк

Местным жителям пришлось вызывать полицию Facebook Анны Атаманюк

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на улице Вышгородской в троллейбусе двое мужчин в ответ на замечания пассажиров бросились на них с ножами.

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