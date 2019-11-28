Сейф сломали, документы разбросали: появились фото обворованного офиса НСЖУ в Киеве

В Киеве, на Крещатике, в ночь на 28 ноября, обокрали офис Национального союза журналистов Украины.

Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook. Неизвестные проникли в его служебный кабинет и приемную (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Офисный сейф поврежден. В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства... Часть служебных документов лежит на полу, часть – вывернуто на стол, выдвижные ящики открыты. Исчезли ли какие-то документы и ценные вещи – еще выясняем..." – написал Томиленко.

В Киеве обокрали офис НСЖУ Facebook Сергея Томиленко

Факт проникновения зафиксировали другие сотрудники офиса НСЖУ, ведь глава в это время находился в командировке в Запорожье. Они обратились в МВД и полицию.

Как написала пресс-служба полиции Киева, неизвестные попали в помещение через балкон и похитили деньги из сейфа. Правоохранители начали розыск подозреваемых.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

В Киеве, на Крещатике, в ночь на 28 ноября, обокрали офис Национального союза журналистов Украины Facebook Сергея Томиленко

Неизвестные проникли в служебный кабинет главы НСЖУ и приемную Facebook Сергея Томиленко

В обворованном офисе НСЖУ сейф взломали, а документы разбросали Facebook Сергея Томиленко

В Киеве, на Крещатике, в ночь на 28 ноября, обокрали офис Национального союза журналистов Украины Facebook Сергея Томиленко

Неизвестные проникли в служебный кабинет главы НСЖУ и приемную Facebook Сергея Томиленко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в июле неизвестные украли всю технику видеопроекта Hromadske.doc. Пока журналист Богдан Кутепов был на съемке, они выключили сигнализацию и "вытянули" из багажника автомобиля ноутбук, камеру, микрофоны, диктофон.

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