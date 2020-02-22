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22 февраля • обновлено в 21:21
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В Киеве неизвестные подожгли жилой дом: подробности и фото

6.7т
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В Киеве вечером 22 февраля неизвестные устроили пожар в доме по улице Адама Мицкевича, 9.

Как стало известно OBOZREVATEL, о пожаре сообщили дети лет 10-12, которые выскочили из соседнего подъезда на улицу с криками: "Помогите, пожар!"

По словам проживающего в этой квартире мужчины, кто-то бросил на крышу балкона что-то горящее. Пожарные приехали на место ЧП и оперативно ликвидировали угрозу. Также на место пожара прибыли медики, однако никто не пострадал.

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Отметим, осенью 2017 года в этом же районе произошел смертельный взрыв, ставший известным как покушение на экс-нардепа Игоря Мосийчука.

В Киеве подожгли жилой дом: подробности и фото
В Киеве подожгли жилой дом: подробности и фото
В Киеве подожгли жилой дом: подробности и фото
В Киеве подожгли жилой дом: подробности и фото
В Киеве подожгли жилой дом: подробности и фото
В Киеве подожгли жилой дом: подробности и фото

Как писал OBOZREVATEL, недавно в центре Киева вспыхнул пожар в ресторане на Майдане. Посетителей успели срочно эвакуировать.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Киев
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