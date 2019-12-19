В Киеве обнаружили труп женщины: всплыли подробности жуткого ЧП

В Киеве судебно-медицинский эксперт не выявил видимых признаков насильственной смерти на теле женщины, которую обнаружили 19 декабря на берегу озера в Соломенском районе.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе ГУНП в столице. В полиции также уточнили, что погибшая – 1980 года рождения.

"По словам свидетелей, женщина накануне употребляла алкогольные напитки и ездила на автомобиле", – уточнили в ведомстве.

В Киеве обнаружили труп женщины Информатор

Что стало причиной смерти, пока не ясно. Результаты станут известны после проведения экспертиз.

Также в полиции отметили, что автомобиль Honda, который обнаружили рядом с трупом, принадлежал погибшей.

Информацию очевидцев о том, что женщина была почти раздетая, в полиции не прокомментировали.

В Киеве обнаружили труп женщины Информатор

В Киеве обнаружили труп женщины Информатор

Уголовное производство открыто по ст. 115 УК (умышленное убийство).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области обнаружили тело 15-летнего школьника, которого разыскивали более трех недель. По предварительной информации, парень заблудился и умер от переохлаждения.

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