Главная Новости
19 декабря • обновлено в 14:39
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

В Киеве обнаружили труп женщины: всплыли подробности жуткого ЧП

2.4т
Читать материал на украинском

В Киеве судебно-медицинский эксперт не выявил видимых признаков насильственной смерти на теле женщины, которую обнаружили 19 декабря на берегу озера в Соломенском районе.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе ГУНП в столице. В полиции также уточнили, что погибшая – 1980 года рождения.

"По словам свидетелей, женщина накануне употребляла алкогольные напитки и ездила на автомобиле", – уточнили в ведомстве.

В Киеве обнаружили труп женщины

В Киеве обнаружили труп женщины

Информатор

Новости
"Убийца моего мужа прятался три дня": подробности скандала с помощником "слуги народа"

Что стало причиной смерти, пока не ясно. Результаты станут известны после проведения экспертиз.

Также в полиции отметили, что автомобиль Honda, который обнаружили рядом с трупом, принадлежал погибшей.

Информацию очевидцев о том, что женщина была почти раздетая, в полиции не прокомментировали.

В Киеве обнаружили труп женщины

В Киеве обнаружили труп женщины

Информатор

В Киеве обнаружили труп женщины

В Киеве обнаружили труп женщины

Информатор

Уголовное производство открыто по ст. 115 УК (умышленное убийство).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области обнаружили тело 15-летнего школьника, которого разыскивали более трех недель. По предварительной информации, парень заблудился и умер от переохлаждения.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Степанов
Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
Национальная полиция Украины криминал
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги