В Киеве нашли родителей брошенного посреди улицы 3-летнего малыша: они поразили заявлением

Правоохранители нашли родителей трехлетнего мальчика, которого раньше заметили на улице в Подольском районе Киева с пьяным мужчиной. Самого малыша сначала госпитализировали, а затем передали в детский дом.

Мужчина, который был с мальчиком, уверял, что он – отец ребенка и потом приедет за ним в больницу. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook.

Впрочем, состоянием здоровья малыша долгое время никто не интересовался. Поэтому правоохранители начали розыск родителей мальчика и установили их. Свое отсутствие на протяжении длительного времени те объяснили "тяжелым материальным положением и жизненными сложностями".

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Работники сектора ювенальной превенции Подольского управления полиции в отношении отца ребенка составили административный протокол по ч.1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы для принятия решения направили в суд.

Жизни мальчика ничего не угрожает. Его дальнейшую судьбу будут решать представители территориальной социальной службы по делам детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полиция объявила о розыске родителей трехлетнего малыша, которого нашли на улице с неизвестным пьяным мужчиной.

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