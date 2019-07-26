Как сбросить лишний вес: диетолог назвала ключевые умения

Соблюдение пяти полезных умений помогут сбросить лишний вес и придерживаться регулярных физических тренировок.
Это, в первую очередь, умение ставить цели, написала в Instagram диетолог Елена Кален. Для этого не нужно откладывать позитивные изменения "на понедельник", а начинать придерживаться диеты или заниматься спортом сразу после того, как появилась необходимость.
Второе умение – это слушать свое тело, есть только столько, сколько необходимо организму, и наработать оптимальный режим физических нагрузок.
Третье правило – формировать правильные, "здоровые" привычки. Четвертое – умение понимать и удовлетворять потребности своей личности.
Здоровый образ жизни
fitnesmagazin.ru
"Когда человек не может найти возможности удовлетворить какие-либо свои потребности, например, хочет расслабиться, успокоиться, но не знает как, это подталкивает его к лишней пище, ведь она всегда под рукой", – сообщила диетолог.
Заключительным умением она назвала успешное применение всех вышеперечисленных правил.
Марафон "Красивые привычки. Красивое тело" направлен не только на похудение, но и на улучшение всех сфер жизни человека❤ Сегодня поделюсь с вами, какие пять важных для счастья умений приобретет участница марафона👌 ⠀ 1️⃣ Умение ставить цели ⠀ Самая распространенные ошибка в формировании целей это установки "Вижу цель – не вижу препятствий". Ведь как часто бывает, что столкнувшись с трудностями, человек опускает руки, т.к. не был готов к ним😔 Вторая установка, которая мешает достижению целей: “Все так трудно, что ничего не получится”, в этом случае человек часто может откладывать работу над собой на завтра или понедельник, который так и не наступает ⠀ 👉 На марафоне каждый может научиться ставить цель так, чтобы не чувствовать разочарования, встречаясь с препятствиями на пути и быть готовым ко всем возможным ситуациям. На марафоне мы настраиваем все свое мышление на интересный и эффективный путь к цели🔥 ⠀ 2️⃣ Умение слушать тело ⠀ Часто ли люди разговаривают со своим телом? К сожалению, нет. Многие обращают на него внимание только тогда, когда что-то начинает болеть, затекать или доставлять еще какой-то дискомфорт. А тело – оно ведь бывает в разном настроении, иногда ему хочется летать, парить, кружиться, подпрыгивать🙃 С годами человек часто приземляет себя и свое тело все сильнее и сильнее и вот оно уже лишь грустит о своих желаниях, жалуясь на жизнь и добавляя все новых болячек ⠀ 👉 В ходе марафона участники обучаются простым и эффективным способам слушания своего тела. Самое важное, что при этом человек начинает понимать сигналы тела, сколько и какой пищи ему необходимо и сколько движения требует организм. И как только мы начинаем следовать этим сигналам, то начинаем получать максимум удовольствия от пищи и физической активности, а вес снижается естественным образом. ⠀ Ставьте ❤️ и читайте ещё 3 умения для качественного улучшения своей жизни под следующим постом👍 ⠀ 🙋На марафоне мы учимся принимать себя и слушать свое тело. В результате лишние килограммы уходят естественным образом без стресса и ограничений. Чтобы узнать подробнее и записаться на Марафон, напишите мне “ДА” в Direct. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы😉 ⠀ #еленакален #бездиет #зож
Как писал OBOZREVATEL, диетолог назвала главные шаги, которые помогут похудеть летом. Она отметила, что в жаркое время года похудеть значительно проще.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!