Как сбросить лишний вес: диетолог назвала ключевые умения

Соблюдение пяти полезных умений помогут сбросить лишний вес и придерживаться регулярных физических тренировок.

Это, в первую очередь, умение ставить цели, написала в Instagram диетолог Елена Кален. Для этого не нужно откладывать позитивные изменения "на понедельник", а начинать придерживаться диеты или заниматься спортом сразу после того, как появилась необходимость.

Второе умение – это слушать свое тело, есть только столько, сколько необходимо организму, и наработать оптимальный режим физических нагрузок.

Третье правило – формировать правильные, "здоровые" привычки. Четвертое – умение понимать и удовлетворять потребности своей личности.

Здоровый образ жизни fitnesmagazin.ru

"Когда человек не может найти возможности удовлетворить какие-либо свои потребности, например, хочет расслабиться, успокоиться, но не знает как, это подталкивает его к лишней пище, ведь она всегда под рукой", – сообщила диетолог.

Заключительным умением она назвала успешное применение всех вышеперечисленных правил.

Как писал OBOZREVATEL, диетолог назвала главные шаги, которые помогут похудеть летом. Она отметила, что в жаркое время года похудеть значительно проще.

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