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29 февраля • обновлено в 01:45
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/ Криминал

В Киеве напали на бизнесмена: видео жестокого избиения

1.1т
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В Киеве неизвестные посреди улицы жестоко избили бизнесмена.

Как пишет в пятницу, 28 февраля, "Киев Оперативный" в Facebook, потерпевший с тяжелыми травмами попал в больницу. Его имя не уточняется.

На мужчину напали, когда он выходил из подземного паркинга на Харьковском шоссе, 152, корпус 2. Злоумышленников ищет полиция.

В Киеве избили бизнесмена

В Киеве избили бизнесмена

Скрин видео

Как видно на кадрах, запечатленных камерой видеонаблюдения, к бизнесмену обратился неизвестный. Тот повернулся и уже за несколько секунд получил первый удар.

Били мужчину двое. Повалив на землю, один из преступников несколько раз нанес жертве сильные удары ногой в область головы. После этого двое парней убежали.

На ролике также видно, что минимум двое людей наблюдали за нападением.

В Киеве избили бизнесмена

В Киеве избили бизнесмена

Скрин видео

Осторожно, видео 18+!

Как писал OBOZREVATEL, 28 февраля в городе Бровары Киевской области мужчина выстрелил в лицо своему собеседнику, с которым у него возник конфликт, и скрылся в неизвестном направлении.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
Драка видео нападение
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