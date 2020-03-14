Грабят и доводят до самоубийства: как банда ромов захватила ж/д вокзал Киева

Железнодорожный вокзал в Киеве является местом номер один для криминальных элементов. Последнее время эту территорию "подмяли" под себя ромы. Группы специализируется в основном на кражах, которые проворачивают искусно с помощью "массовки".

Жертвами нападений на вокзале не раз становились политики, актеры, иностранные дипломаты. После краж некоторые люди даже пытались свести счеты с жизнью.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Растворяются в толпе

Один из патрульных, работающий на вокзале, на условиях анонимности рассказал нам, как работают воры.

"Есть и "наши" воришки, но в основном "работают" ромы. Большинство краж приходятся на время прибытия поездов, расписание которых преступники четко мониторят. Воруют в основном на спусках к путям, лестницах и в переходах между вокзалом "Южный" и "Киев-Пассажирский". Вытащив кошелек, немедленно передают друг другу по цепочке, после чего последний растворяется в толпе", – рассказал полицейский.

Ромы устраивают массовые кражи на ж/д вокзале в Киеве

По словам нашего собеседника, за 12-часовую смену с жалобой на кражи обращается железно от 10 человек. Сколько не заявляют – никому неизвестно.

Чаще всего воруют на лестницах и в переходе Вечерний Киев

Всегда при деньгах

Ветеран АТО Сергей Бондарь по собственной инициативе вместе с товарищами устраивает рейды по выявлению ромского криминала в Киеве. Поймав вора на горячем, молодой человек вызывает полицию. Видео рейдов публикует в соцсети.

"Ромы мне в открытую заявляли, что они выдавили всех конкурентов с вокзала, и что имеют связи с полицией. Говорят, что большинство из них ранее грабила в Москве, но там их начали сажать и они переехали в Киев", – рассказал он.

Переход между вокзалом "Киев-Пассажирский" и "Южный" Виктор Шуханцов

По словам Сергея, кражи на вокзале настолько массовое явление, что некоторых людей, которым он помогал вернуть кошельки, повторно обворовывали те же самые злоумышленники в тех же местах. Ниже, видео одной из таких краж.

По наблюдению Бондаря, вокзальные воры достаточно обеспеченные люди, которые передвигаются исключительно на такси, снимают квартиры в центре города. Ранее часто просиживали в помещениях игорных заведений (закрытые по всей Украине с декабря 2019 г.)

"Они не прятались от облав и не имели там каких-то преступных связей. Ромы просто были клиентами этих заведений. Мы спрашивали у персонала, сколько выручки те им приносили. Ответ – от 100 до 200 тыс. грн в день. Сколько ромы оставляли себе – остается догадываться", – рассказал Бондарь.

Из-за кражи бросалась под поезд

Трофеи воров самые разные: деньги, мобильные телефоны, не гнушаются тянуть электронные сигареты (подобный случай произошел на прошлой неделе). Бывает, преступники срывают настоящий джекпот.

"Мне известны случаи, когда у одного мужчины забрали пакет, в котором было 300 тыс. грн. Еще у одного взяли дипломат с 60 тыс. долларами – это был сотрудник полиции из Объединенных Арабских Эмиратов", – отметил ветеран АТО.

Через несколько секунд после кражи. Две воровки (снизу) вскрыли рюкзак пенсионеру Facebook Сергея Бондаря

Один случай воровства едва не закончился трагедией. Как-то пассажиры спасли девушку, которая пыталась броситься под поезд. Она рассказала, что на такой шаг ее толкнула утрата крупной суммы денег.

"У нее украли 50 – 60 тыс. грн, которые она везла онкобольному ребенку на лечение", – рассказал Сергей.

В апреле 2019 года на вокзале воры обчистили детский спортивный коллектив, который ехал на соревнования в Харьков. Купюры находились в рюкзаке у одного из сопровождающих и должны были пойти на проживание, питание и проезд детей.

В июле того же года жертвой воров на ж/д вокзале стал народный депутат IX созыва Владимир Арьев, у которого украли кошелек.

"Можно констатировать, что на киевском вокзале это стало массовым явлением. Деньги вытаскивают из сумок, причем так мгновенно и профессионально, что человек даже не успевает понять, как открыли его сумку", – написал он в Facebook.

Актриса Руслана Писанка в октябре прошлого года также едва не стала жертвой ограбления на вокзале. Говорит, сработали ромы.

"Они шли группой за мной, будто приклеились, попадая в резонанс, открыли рюкзак на ходу. Последнюю фазу я случайно почувствовала, резко развернулась, а за мной пять человек орудуют", – написала она в Facebook.

Не хотят связываться

Психолог-криминалист Юрий Ирхин рассказал OBOZREVATEL, что вокзалы и рынки во все времена были местом сосредоточения "менеджеров среднего звена среди криминалитета".

"Грабежей там происходит мало, а вот кражи это нормальное явление для такого рода мест", – отметил он.

Вокзал "Киев-Пассажирский" Виктор Шуханцов

По словам эксперта, снизить количество преступлений на вокзале возможно исключительно оперативным мастерством.

"Необходимо внедрять своих агентов в организованные преступные группировки, в этнические группы. Ведь как организованную преступность побороли до конца 90-х? Исключительно методом "кротовых нор". Внедряли агентов, которые разрушали структуру изнутри", – рассказал он.

Также, по мнению, Ирхина, на вокзале нужно устанавливать больше камер наблюдения, на каждом углу ставить полицейского, освобождать территорию от маргиналов.

При этом эксперт считает, что сегодня у властей по сути нет рычагов влияния на ромов, так как с ними никто не хочет связываться.

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