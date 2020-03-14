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14 марта • обновлено в 19:03
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Александр Китраль
Александр Китраль
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Грабят и доводят до самоубийства: как банда ромов захватила ж/д вокзал Киева

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Железнодорожный вокзал в Киеве является местом номер один для криминальных элементов. Последнее время эту территорию "подмяли" под себя ромы. Группы специализируется в основном на кражах, которые проворачивают искусно с помощью "массовки".

Жертвами нападений на вокзале не раз становились политики, актеры, иностранные дипломаты. После краж некоторые люди даже пытались свести счеты с жизнью.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Растворяются в толпе

Один из патрульных, работающий на вокзале, на условиях анонимности рассказал нам, как работают воры.

"Есть и "наши" воришки, но в основном "работают" ромы. Большинство краж приходятся на время прибытия поездов, расписание которых преступники четко мониторят. Воруют в основном на спусках к путям, лестницах и в переходах между вокзалом "Южный" и "Киев-Пассажирский". Вытащив кошелек, немедленно передают друг другу по цепочке, после чего последний растворяется в толпе", – рассказал полицейский.

Ромы устраивают массовые кражи на ж/д вокзале в Киеве

Ромы устраивают массовые кражи на ж/д вокзале в Киеве

По словам нашего собеседника, за 12-часовую смену с жалобой на кражи обращается железно от 10 человек. Сколько не заявляют – никому неизвестно.

Чаще всего воруют на лестницах и в переходе

Чаще всего воруют на лестницах и в переходе

Вечерний Киев

Всегда при деньгах

Ветеран АТО Сергей Бондарь по собственной инициативе вместе с товарищами устраивает рейды по выявлению ромского криминала в Киеве. Поймав вора на горячем, молодой человек вызывает полицию. Видео рейдов публикует в соцсети.

"Ромы мне в открытую заявляли, что они выдавили всех конкурентов с вокзала, и что имеют связи с полицией. Говорят, что большинство из них ранее грабила в Москве, но там их начали сажать и они переехали в Киев", – рассказал он.

Переход между вокзалом "Киев-Пассажирский" и "Южный"

Переход между вокзалом "Киев-Пассажирский" и "Южный"

Виктор Шуханцов

По словам Сергея, кражи на вокзале настолько массовое явление, что некоторых людей, которым он помогал вернуть кошельки, повторно обворовывали те же самые злоумышленники в тех же местах. Ниже, видео одной из таких краж.

По наблюдению Бондаря, вокзальные воры достаточно обеспеченные люди, которые передвигаются исключительно на такси, снимают квартиры в центре города. Ранее часто просиживали в помещениях игорных заведений (закрытые по всей Украине с декабря 2019 г.)

"Они не прятались от облав и не имели там каких-то преступных связей. Ромы просто были клиентами этих заведений. Мы спрашивали у персонала, сколько выручки те им приносили. Ответ – от 100 до 200 тыс. грн в день. Сколько ромы оставляли себе – остается догадываться", – рассказал Бондарь.

Из-за кражи бросалась под поезд

Трофеи воров самые разные: деньги, мобильные телефоны, не гнушаются тянуть электронные сигареты (подобный случай произошел на прошлой неделе). Бывает, преступники срывают настоящий джекпот.

"Мне известны случаи, когда у одного мужчины забрали пакет, в котором было 300 тыс. грн. Еще у одного взяли дипломат с 60 тыс. долларами – это был сотрудник полиции из Объединенных Арабских Эмиратов", – отметил ветеран АТО.

Через несколько секунд после кражи. Две воровки (снизу) вскрыли рюкзак пенсионеру

Через несколько секунд после кражи. Две воровки (снизу) вскрыли рюкзак пенсионеру

Facebook Сергея Бондаря

Один случай воровства едва не закончился трагедией. Как-то пассажиры спасли девушку, которая пыталась броситься под поезд. Она рассказала, что на такой шаг ее толкнула утрата крупной суммы денег.

"У нее украли 50 – 60 тыс. грн, которые она везла онкобольному ребенку на лечение", – рассказал Сергей.

В апреле 2019 года на вокзале воры обчистили детский спортивный коллектив, который ехал на соревнования в Харьков. Купюры находились в рюкзаке у одного из сопровождающих и должны были пойти на проживание, питание и проезд детей.

В июле того же года жертвой воров на ж/д вокзале стал народный депутат IX созыва Владимир Арьев, у которого украли кошелек.

"Можно констатировать, что на киевском вокзале это стало массовым явлением. Деньги вытаскивают из сумок, причем так мгновенно и профессионально, что человек даже не успевает понять, как открыли его сумку", – написал он в Facebook.

Актриса Руслана Писанка в октябре прошлого года также едва не стала жертвой ограбления на вокзале. Говорит, сработали ромы.

"Они шли группой за мной, будто приклеились, попадая в резонанс, открыли рюкзак на ходу. Последнюю фазу я случайно почувствовала, резко развернулась, а за мной пять человек орудуют", – написала она в Facebook.

Не хотят связываться

Психолог-криминалист Юрий Ирхин рассказал OBOZREVATEL, что вокзалы и рынки во все времена были местом сосредоточения "менеджеров среднего звена среди криминалитета".

"Грабежей там происходит мало, а вот кражи это нормальное явление для такого рода мест", – отметил он.

Вокзал "Киев-Пассажирский"

Вокзал "Киев-Пассажирский"

Виктор Шуханцов

По словам эксперта, снизить количество преступлений на вокзале возможно исключительно оперативным мастерством.

"Необходимо внедрять своих агентов в организованные преступные группировки, в этнические группы. Ведь как организованную преступность побороли до конца 90-х? Исключительно методом "кротовых нор". Внедряли агентов, которые разрушали структуру изнутри", – рассказал он.

Также, по мнению, Ирхина, на вокзале нужно устанавливать больше камер наблюдения, на каждом углу ставить полицейского, освобождать территорию от маргиналов.

При этом эксперт считает, что сегодня у властей по сути нет рычагов влияния на ромов, так как с ними никто не хочет связываться.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ромы криминал Национальная полиция Украины
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