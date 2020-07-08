В Киеве на Осокорках устроили стрельбу и погоню. Видео

В Киеве на Осокорках устроили стрельбу и погоню. Facebook/Киев оперативный

В Киеве в среду утром, 8 июля, произошла стрельба и погоня.

Инцидент случился на территории ЖК на улице Крушельницкой (Осокорки). Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"По записям камер видеонаблюдения видно, что четыре человека бегали за автомобилем Toyota и стреляли. После того, как Toyota поехала, те четверо сели в Volkswagen и помчались за нею", – говорится в посте.

По словам автора сообщения, через некоторое время мужчины якобы вернулись, чтобы собрать гильзы.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева утром 6 июля открыли стрельбу.