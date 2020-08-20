В Киеве на Днепре загадочно погиб рыбак. Фото 18+

В Киеве на Днепре загадочно погиб рыбак. Facebook/ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

В Киеве в реке Днепр в лодке обнаружили тело рыбака, верхняя часть которого была погружена в воду.

Трагедия произошла вблизи Жукова острова 20 августа. Об этом сообщила пресс служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. ВНИМАНИЕ, 18+).

На месте спасатели установили, что в зоне фарватера, на расстоянии 10 м от красного буя, находилась рыбацкая лодка, которая дрейфовала по реке Днепр. В ней обнаружили тело мужского пола, верхняя часть которого была погружена в воду.

В Киеве в реке Днепр в лодке обнаружили тело рыбака, верхняя часть которого была погружена в воду Facebook/ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

Лодку с телом отбуксировали и передали службе 102 для установления причин, обстоятельств трагического случая.

В Киеве в лодке обнаружили погибшего Скриншот поста

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева на реке Десенка перевернулся гидроцикл, в результате чего погиб человек.

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