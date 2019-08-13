В Киеве мужчина попытался изнасиловать ребенка: дерзкое нападение попало на видео

В Дарницком районе Киева во вторник, 13 августа, неизвестный попытался изнасиловать несовершеннолетнюю.

Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюдения. Полиция Киева разыскивает злоумышленника, сообщает пресс-служба правоохранителей (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Молодой человек, изображенный на фото и видео, обоснованно подозревается в совершении сексуального насилия в отношении девушки", – подчеркивается в сообщении.

Нападение на несовершеннолетнюю в Киеве kyiv.npu.gov.ua

Приметы подозреваемого: на вид 20-25 лет, рост 170-174 см, худощавый, имеет вытянутое лицо, светло-русые волосы.

"Если у вас есть какая-либо информация, которая поможет установить личность и местонахождение изображенного мужчины, просим сообщить на линию 102", – подытожили в пресс-службе.

Нападение на несовершеннолетнюю в Киеве kyiv.npu.gov.ua

Фоторобот подозреваемого kyiv.npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в одном из сел Малинского района Житомирской области 33-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы.

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