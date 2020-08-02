В Киеве мотоциклист протаранил авто на скорости: сообщают о погибшем. Видео

На Троещине в Киеве столкнулись мотоцикл и авто.

В Киеве на Троещине ночные мотогонки привели к страшному ДТП – результате столкновения байка и Chevrolet Aveo сильно травмировалось трое человек. При этом некоторые источники говорят и о погибшем.

Авария произошла в ночь на 2 августа на перекрестке бульвара Перова и проспекта Шухевича, сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Предварительно, мотоциклист с пассажиром двигался по проспекту Шухевича в сторону Лесного массива, а Chevrolet проезжало перекресток в сторону улицы Маяковского. От удара байк буквально разорвало.

На Троещине столкнулись мотоцикл и авто (Facebook dtp.kiev.ua)

"Мотоциклист с пассажиром пытались проскочить напряженный большой перекресток на красный свет: протаранили Шевроле Авео. Байк разорвало, оба в критическом состоянии", – говорится в сообщении.

На Троещине столкнулись мотоцикл и авто (Facebook dtp.kiev.ua)

Мотоциклист и его пассажир были госпитализированы в тяжелом состоянии. Медицинская помощь также понадобилась пассажиру автомобиля. Правоохранители начали расследование по факту ДТП.

На Троещине столкнулись мотоцикл и авто (Facebook dtp.kiev.ua)

"Предварительно, один человек погиб. Спасти не удалось", – добавили в Facebook-сообществе, отметив, что информация неофициальная.

На Троещине столкнулись мотоцикл и авто (Facebook dtp.kiev.ua)

Очевидцы отмечают, что, по всей видимости, к трагедии привели именно ночные гонки на трассе, где были ослаблены требования к скоростному режиму.

На Троещине столкнулись мотоцикл и авто (Facebook dtp.kiev.ua)

Пост о ДТП на Троещине (Facebook Влад Антонов)

Скриншот сообщения (Facebook dtp.kiev.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Лесном массиве произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали три человека.