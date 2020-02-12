"Ваш сын в беде": в Киеве мошенники прямо из СИЗО провернули телефонную аферу на 69 тысяч грн

В Киеве двое подозреваемых, которые находились в СИЗО, мошенническим путем по телефону выманили у пенсионерки 69 тысяч гривень.

Подробности сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, которая вместе с оперативным отделом следственного изолятора нашла мужчин. Провернуть аферу им удалось 11 февраля.

Подозреваемые позвонили 62-летней женщине и заявили, что ее сын попал в беду. "Решить вопрос" они пообещали за 5 тысяч долларов. Женщина по их требованию тут же перевела на указанный банковский счет 53 000 гривен, а еще пополнила 10 номеров мобильных телефонов, которые указали мошенники.

В Киеве мошенники из СИЗО провернули телефонную аферу

Только после этого пенсионерка позвонила своему сыну и узнала, что с ним все в порядке. Правоохранители выяснили, что мошенниками оказались подозреваемые из киевского СИЗО. Один из них находился под стражей по подозрению в разбое и нанесении тяжких телесных повреждений, второй – в совершении грабежа.

В камере мужчин провели обыски, в ходе которых у них нашли мобильные телефоны, используемые в мошенничестве. Фигурантам сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает заключение до трех лет. Устанавливаются также другие участники преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине появился новый вид мошенничества – доверчивых граждан поджидают возле банкоматов и обманом заставляют отдавать якобы украденные деньги.

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