Главная Новости
24 февраля • обновлено в 19:04
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

В Киеве маршрутка на полном ходу влетела в грузовик: 15 пострадавших. Фото и видео с места ДТП

2.7т
Читать материал на украинском

В понедельник, 24 февраля, в Киеве произошло ДТП с участием фуры и маршрутного автобуса №474 с людьми в салоне. По разным данным, пострадали до 15 человек.

Авария случилась возле станции метро "Бориспольская". Маршрутка на полном ходу въехала в заднюю часть грузового автомобиля, сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Возле станции метро “Бориспольская” маршрутка №474 (метро Харьковская – Бортничи), госзнак АИ0943МР, с людьми в салоне на полном ходу въехала в заднюю часть грузовика… Госпитализированы 11 человек", – сказано в сообщении.

Новости
В Днепре трамвай на скорости протаранил легковушку. Фото и видео ДТП
В Киеве на "Бориспольской" маршрутка влетела в грузовик

В Киеве на "Бориспольской" маршрутка влетела в грузовик

В Киеве на "Бориспольской" маршрутка влетела в грузовик

В Киеве на "Бориспольской" маршрутка влетела в грузовик

В свою очередь в Telegram-канале Kyiv Live уточнили, что пострадали 15 человек. На место ДТП прибыли шесть карет скорой помощи и полиция.

В Киеве на "Бориспольской" маршрутка влетела в грузовик

В Киеве на "Бориспольской" маршрутка влетела в грузовик

Kyiv Live

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве столкнулись Audi и маршрутка №137. В результате сильно пострадали четыре человека, среди них беременная пассажирка легковушки.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
ДТП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
0
Интересно
5
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги