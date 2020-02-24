В Киеве маршрутка на полном ходу влетела в грузовик: 15 пострадавших. Фото и видео с места ДТП

В понедельник, 24 февраля, в Киеве произошло ДТП с участием фуры и маршрутного автобуса №474 с людьми в салоне. По разным данным, пострадали до 15 человек.
Авария случилась возле станции метро "Бориспольская". Маршрутка на полном ходу въехала в заднюю часть грузового автомобиля, сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
"Возле станции метро “Бориспольская” маршрутка №474 (метро Харьковская – Бортничи), госзнак АИ0943МР, с людьми в салоне на полном ходу въехала в заднюю часть грузовика… Госпитализированы 11 человек", – сказано в сообщении.
В Киеве на "Бориспольской" маршрутка влетела в грузовик
В Киеве на "Бориспольской" маршрутка влетела в грузовик
В свою очередь в Telegram-канале Kyiv Live уточнили, что пострадали 15 человек. На место ДТП прибыли шесть карет скорой помощи и полиция.
В Киеве на "Бориспольской" маршрутка влетела в грузовик
Kyiv Live
15 пострадавших 11 госпитализируют Маршрутка 474 Бортничи, врезалась в прицеп... Все живы Напомним, Масштабное #ДТП с пострадавшими в Киеве на #Бажана перед Харьковской площадью: маршрутка врезалась в прицеп фуры, много пострадавших. На месте уже 6 карет.скорой и полиция. Ждем инфо с места
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве столкнулись Audi и маршрутка №137. В результате сильно пострадали четыре человека, среди них беременная пассажирка легковушки.
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