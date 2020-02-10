Виднелись одни пальцы: в Киеве из канализации достали голого мужчину. Видео 18+

В Голосеевском районе Киева, рядом со станцией метро "Лыбидская", на улице Казимира Малевича, спасатели достали из канализации голого мужчину.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Facebook. К правоохранителям со словами "Из люка видно пальцы, вероятно, там находится человек, помогите" обратились очевидцы, которые также вызвали скорую и спасателей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

На месте патрульные обеспечили безопасность дорожного движения. В это время спасатели разрезали решетки канализации и достали мужчину. Он сильно замерз и был без одежды. На вопрос, как он оказался внутри, пострадавший ничего не сказал.

В Киеве из канализации достали голого мужчину

Мужчине дали одежду и посадили в авто, чтобы он смог отогреться и дождаться медиков. В то же время тот вел себя очень странно, инспекторы заметили у него явные признаки опьянения. Врачи госпитализировали пострадавшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве парень под наркотиками устроил настоящий переполох. Он лег спать прямо у входа в чужой дом и не просыпался, потому неравнодушные прохожие подумали, что он умер.

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