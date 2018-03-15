Эвакуировали сотни людей: в Киеве "заминировали" крупный торговый центр

В Киеве аноним сообщил о минировании ТЦ "Квадрат" у станции метро "Лукьяновская". Из здания вывели людей.

Об этом говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Поступил анонимный звонок о "заминировании" ТЦ "Квадрат" на Лукьяновке. Люди эвакуированы, проходят неотложные мероприятия", – говорится в сообщении.

В пресс-службе полиции Киева отметили, что провели осмотр объекта и прилегающей к нему территории.

ТЦ "Квадрат" Facebook / Киев Оперативный

"В результате обследования торгового центра и прилегающей к нему территории взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено. Информация о заминировании не подтвердилось. На момент проверки из помещения эвакуировали более 200 человек", – заявили в полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Личность "минера"-анонима устанавливается.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве возле станции метро "Красный Хутор" произошел пожар.