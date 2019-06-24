В Киеве эвакуировали университеты, супермаркеты и все роддомы

В Киеве 24 июня неизвестные сообщили о минирования ряда объектов, среди которых – университеты, супермаркеты и роддомы.

Из-за анонимных звонков и сообщений пришлось эвакуировать большое количество людей. В частности, взрывчатка якобы заложена во все корпусы КНУ им. Тараса Шевченко, лингвистическом, Таврийском университетах, в КНУКиМ и университете им. Гринченко, сообщили на странице КНУ в Facebook.

Также правоохранители проверяют ряд ТРЦ: SkyMall, "Глобус", "Украина", Lavina, Gulliver, Art Mall, "Проспект", "Район", "Караван", "Магелан", "Квадрат Нео", "Ретровиль" и "Метрополис", сообщили в Telegram "Киев Оперативный".

Эвакуация из КНУ им. Тараса Шевченко Telegram Киев Оперативный

Помимо этого, пришлось эвакуировать людей из супермаркетов "Ашан", "Сильпо", "АТБ" и др., а также всех родильных домов столицы.

Эвакуация Telegram Киев Оперативный

Как писал OBOZREVATEL, 6 июня неизвестный сообщил о заминировании более чем 20 разных объектов в Киеве. Среди них – детские садики, кафе и больницы.

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