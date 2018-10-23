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/Криминал

В Киеве автокран ''снес'' 19 авто: момент ДТП попал на видео

114.7тЧитать материал на украинском

Автокран КамАЗ, который разбил 19 машин в центре Киева, сначала врезался в грузовик, а затем, не прекращая движения, снес еще 18 легковых авто.

Видео момента ДТП появилось в распоряжении OBOZREVATEL. На записи видно, как грузовик отбрасывает в сторону от удара с краном (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

Согласно с опубликованными записями камер видеонаблюдения, пассажиры выпрыгивали из пострадавших авто прямо во время аварии.

В Киеве автокран ''снес'' 19 авто: момент ДТП попал на видео
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В Киеве автокран ''снес'' 19 авто: момент ДТП попал на видео

Напомним, что в ДТП пострадали три человека — двоим из них предоставили медпомощь на месте, еще одного госпитализировали. Причиной столкновения водитель автокрана назвал отказ тормозов.

Как писал OBOZREVATEL, в августе в Запорожье произошла жуткая авария, в которой погибли двое детей из одной семьи. Обоим мальчикам было по 8 лет.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объект
ДТП
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Абросимов Андрей
Абросимов Андрей
Он слушал радио, и когда сказали про тарифы он перешёл в стадию аффекта
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