В Киеве автокран ''снес'' 19 авто: момент ДТП попал на видео

Автокран КамАЗ, который разбил 19 машин в центре Киева, сначала врезался в грузовик, а затем, не прекращая движения, снес еще 18 легковых авто.

Видео момента ДТП появилось в распоряжении OBOZREVATEL. На записи видно, как грузовик отбрасывает в сторону от удара с краном (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

Согласно с опубликованными записями камер видеонаблюдения, пассажиры выпрыгивали из пострадавших авто прямо во время аварии.

Напомним, что в ДТП пострадали три человека — двоим из них предоставили медпомощь на месте, еще одного госпитализировали. Причиной столкновения водитель автокрана назвал отказ тормозов.

Как писал OBOZREVATEL, в августе в Запорожье произошла жуткая авария, в которой погибли двое детей из одной семьи. Обоим мальчикам было по 8 лет.