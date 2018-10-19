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/Криминал

Толкнули на дорогу: в Киеве автобус переехал истекающего кровью мужчину

5.7тЧитать материал на украинском

В Киеве 19 октября автобус переехал мужчину, лежащего на дороге в бессознательном состоянии и истекающего кровью. По предварительной информации, он пострадал во время драки с неизвестным, который и бросил его раненым посреди проезжей части.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Киеве, ЧП произошло около 5:50 утра, на ул. Кибальчича (Днепровский район).

"Во время драки между двумя мужчинами один из них начал убегать. Когда он перебегал проезжую часть, другой фигурант его догнал, сделал подножку, а когда тот упал — избил. После этого пострадавший остался лежать на дороге", — уточнили в полиции.

Толкнули на дорогу: в Киеве автобус переехал истекающего кровью мужчину

Место происшествия

"Информатор"

Водитель проезжающего автобуса не заметил лежащее на дороге тело и совершил наезд.

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Толкнули на дорогу: в Киеве автобус переехал истекающего кровью мужчину

Место происшествия

"Информатор"

Сообщается, что погибшему около 35 лет. Точная причина его смерти станет известна после судмедэкспертизы.

Толкнули на дорогу: в Киеве автобус переехал истекающего кровью мужчину

Место происшествия

"Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, 18 октября в Киеве произошло масштабное ДТП при участии сразу семи автомобилей. От удара одно из них вылетело на пешеходную часть, пробив металлический забор.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Проходил мимо
Проходил мимо
Как можно не заметить человека на дороге?!?!
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