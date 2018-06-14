В Киеве авто дипломатов попало в ДТП: фотофакт

В центре Киева 14 июня автомобиль посольства Финляндии попал в аварию на площади Льва Толстого.

По данным издания "Факты", автобус с иностранными туристами пытался повернуть на Пушкинскую, чтобы высадить пассажиров у гостиницы. Транспорт не успел завершить маневр, так как его "притер" Mercedes-Benz дипломатов.

В аварии никто не пострадал. Отмечается, что у автобуса оторвало "клык" от заднего бампера. Машина диппредставительства также получила небольшие повреждения.

ДТП с дипломатами в Киеве Александр Лещенко /"Факты"

"Оба водителя решили дожидаться патрульной полиции. Так что иностранным туристам пришлось выгружаться из автобуса и с чемоданами пешком добираться до гостиницы. Пострадали и киевляне: огромный автобус и иномарка практически застопорили движение в сторону улицы Льва Толстого, в районе площади образовалась огромная пробка", – сказано в сообщении.

Пробка из-за ДТП с дипломатами в Киеве "Факты"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве взорвалась машина, в результате чего пострадали четыре ребенка.