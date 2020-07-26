В Киеве аварийная плитка разбила голову парню: его забрала скорая. Фото 18+

В Киеве аварийная плитка упала на голову молодому парню и разбила ее.

Инцидент произошел на улице Марины Цветаевой (Троещина). Об этом сообщили на странице "Х*евый Киев" в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

"На Троещине (ул. Марины Цветаевой) аварийная плитка упала парню на голову", – говорится в посте.

В Киеве аварийная плитка разбила голову парню Х*евый Киев

Отмечается, что пострадавшего госпитализировала скорая.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале плитка внезапно упала на голову мужчине. В результате ЧП у пострадавшего была разбита голова.