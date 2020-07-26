В Киеве аварийная плитка разбила голову парню: его забрала скорая. Фото 18+
В Киеве аварийная плитка разбила голову парню. Иллюстрация.
В Киеве аварийная плитка упала на голову молодому парню и разбила ее.
Инцидент произошел на улице Марины Цветаевой (Троещина). Об этом сообщили на странице "Х*евый Киев" в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).
"На Троещине (ул. Марины Цветаевой) аварийная плитка упала парню на голову", – говорится в посте.
В Киеве аварийная плитка разбила голову парню Х*евый Киев
Отмечается, что пострадавшего госпитализировала скорая.
Пост в сети Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале плитка внезапно упала на голову мужчине. В результате ЧП у пострадавшего была разбита голова.
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