В Борисполе сбили человека на "зебре": в сеть попало видео страшной аварии

В Борисполе Киевской области легковой автомобиль сбил пешехода на переходе напротив городского совета.

Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения. Роликом на странице в Facebook поделился "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Инцидент произошелна улице Киевский Шлях. Судя по кадрам, в аварии пострадал мужчина, его состояние неизвестно. За рулем авто, предварительно, находилась женщина.

Скрин видео

Стоит отметить, что машина в соседнем ряду остановилась перед зеброй, из чего виновница ДТП могла понять, что на "зебре" находится человек.

При этом несколько днями ранее на этом же переходе авто также сбило мужчину. Тот остался жив и смог подняться на ноги сразу же после аварии.

Как писал OBOZREVATEL, недавно на трассе возле города Кагарлык Киевской области лоб в лоб столкнулись легковые автомобили Chevrolet и Volkswagen, один из них загорелся. В результате погибли три человека.

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