Пыталась провезти как конфеты: в "Борисполе" накрыли наркокурьершу

В аэропорту "Борисполь" под Киевом задержали жительницу Сум, которая пыталась ввезти в Украину партию экстази.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Установлено, что женщина привезла партию наркотиков из страны Евросоюза, а также планировала наладить дальнейшие незаконные поставки.

"Товар" злоумышленница планировала привозить из зарубежных путешествий. Психотропы она спрятала в пакетике со сладостями", – говорится в сообщении.

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По данному факту открыто уголовное производство по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигурантке о подозрении.

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что сотрудники СБУ заблокировали поставки наркотиков и психотропов на территорию исправительной колонии на Черкасщине. Запрещенные вещества сбывал заключенным работник учреждения.

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