Спасти не удалось: в Киеве мужчина выпал с девятого этажа

В Шевченковском районе Киева мужчина выпал с девятого этажа и погиб.

Трагедия произошла вечером 8 января на ул. Татарской, 3/2. Как сообщил источник OBOZREVATEL, погибший выполнял работы по утеплению квартиры.

Прибывшие на место происшествия медики уже ничем не могли помочь, и лишь констатировали смерть.

Мужчине было 53 года, он – житель Сумской области.

В Киеве мужчина выпал с девятого этажа Google. Maps

Трагедия произошла на улице Татарской в Киеве Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 января в Луцке две 15-летние девушки выпали с балкона седьмого этажа: одна из школьниц в шутку начала наклоняться через перила и не удержалась, а вторая пыталась ее спасти.

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