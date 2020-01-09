Спасти не удалось: в Киеве мужчина выпал с девятого этажа

В Шевченковском районе Киева мужчина выпал с девятого этажа и погиб.
Трагедия произошла вечером 8 января на ул. Татарской, 3/2. Как сообщил источник OBOZREVATEL, погибший выполнял работы по утеплению квартиры.
Прибывшие на место происшествия медики уже ничем не могли помочь, и лишь констатировали смерть.
Мужчине было 53 года, он – житель Сумской области.
В Киеве мужчина выпал с девятого этажа
Google. Maps
Трагедия произошла на улице Татарской в Киеве
Google. Maps
Как сообщал OBOZREVATEL, 8 января в Луцке две 15-летние девушки выпали с балкона седьмого этажа: одна из школьниц в шутку начала наклоняться через перила и не удержалась, а вторая пыталась ее спасти.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.