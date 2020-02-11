Успел рассказать родным: в Киеве жестоко убили мужчину. Фото и видео 18+

В Голосеевском районе Киева 11 февраля произошло жестокое убийство – мужчину ударили ножом в живот. После этого окровавленный потерпевший смог добраться домой и сообщить родственникам о нападении.

Он погиб еще до приезда медиков от полученного ранения. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Смерть констатировали на улице Замывная, в доме жертвы. Предварительно, мужчина с трудом добрался до жилища, где рассказал падчерице, что его ударили ножом и он умирает. Девушка сразу вызвала скорую и полицию, но потерпевший погиб. Он не успел сообщить, как выглядел нападающий.

В Киеве жестоко убили мужчину Информатор

Мужчине был 41 год. Правоохранители уже обследовали прилегающие улицы, опросили свидетелей, а также начали разыскивать возможного убийцу или даже целую группу.

В Киеве жестоко убили мужчину Информатор

В Киеве жестоко убили мужчину Информатор

В Киеве жестоко убили мужчину Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева, на улице Саксаганского, застрелили мужчину 1977 года рождения. Жертвой оказался пластический хирург, руководитель клиники DMK Ukraine, эксперт GEP DMK International Андрей Сотник.

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