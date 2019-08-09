Ушиб и сотрясение мозга: в Киеве детский тренер по айкидо накинулся на подростка со щенком

В Киеве на территории жилого комплекса детский тренер по айкидо обматерил девочку-подростка, которая выгуливала щенка. По словам пострадавшей, он ударил животное по голове.

Мужчина выгуливал без поводка свою собаку, и она внезапно набросилась на щенка. Девочка попросила придержать взрослого пса, на что его владелец начал ей угрожать, рассказала мама пострадавшей Инна Морозова на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Он направился в другую сторону, однако вскоре изменил направление и уже без собаки начал догонять мою дочь. Сначала он быстро шел, затем побежал за девочкой. Когда мужчина догнал мою дочь, он угрожал ей физической расправой. Все это выражалось нецензурной лексикой", – рассказала женщина.

Мужчина пошел за девочкой Скриншот

После этого он сильно ударил щенка ногой по голове – ветеринар диагностировал ушиб и сотрясение мозга. Девочка получила стресс и, по словам матери, не могла уснуть две ночи подряд.

Морозова рассказала, что агрессивным мужчиной является тренер по айкидо Родион Еремеев. Семья пострадавшей намерена обращаться в полицию.

Сам Еремеев агрессию со своей стороны отрицает, но не отказывается, что кричал на нее матом. По его версии, щенок девочки сорвался и побежал в его сторону, после чего она якобы сама пнула его ногой, пишет "Информатор".

Как писал OBOZREVATEL, в июле 2018 в Киеве глава отделения партии УКРОП в Гостомеле Николай Пасальский избил прямо на улице женщину, которая попросила его взять собаку на поводок. В ответ на безобидное замечание женщина получила сотрясение мозга, ушиб и два дня провела в больнице.

В феврале в Киеве водитель побил подростка, который бросил ему снежок в лобовое стекло машины. Позже выяснилось, что автомобилистом оказался боксер.

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