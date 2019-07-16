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Ушел на фестиваль и исчез: в Киеве нашли мертвым пропавшего парня

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В Киеве нашли повешенным 20-летнего Вадима Онищенко, которого разыскивали с 11 июля. Он ушел на фестиваль Atlas Weekend и пропал.

В последний раз его видели на Крещатике, откуда он планировал отправиться на концерт, сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

Родственники и знакомые забили тревогу после того, как Вадим 13 июля не вышел на работу. Тело парня было найдено в доме на Институтской, 18 а.

На странице фестиваля в соцсети сообщили, что парень не посещал Atlas, не был замечен на ВДНХ и подчеркнули, что не имеют отношения к ЧП.

Вадим Онищенко

Вадим Онищенко

"Информатор"

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"Оно было на одной из лестниц высотного дома и висело между 24 и 25 этажами. По предварительной информации, парень покончил жизнь самоубийством. Тело провисело на лестнице несколько дней, прежде чем его обнаружили", – уточнили в соцсети.

Дом, где нашли тело

Дом, где нашли тело

"Информатор"

Ушел на фестиваль и исчез: в Киеве нашли мертвым пропавшего парня

Как писал OBOZREVATEL, в июне в Одессе нашли мертвым 8-летнего Николая Перчика, который считался пропавшим без вести.

Николай около 16:00 находился на одном из пирсов пляжа "Ланжерон" вместе с родственниками, после чего исчез из их поля зрения. Ближе к ночи в полиции сообщили, что ребенка нашли. Водолазы достали мальчика со дна моря, в 10-ти метрах от места, где он играл.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Perry Shelley
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Пигин Макс
Пигин Макс
Повестку наверно получил...
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Пигин Макс
Пигин Макс
a alexeyon, Рагуль, а это здесь при чём?
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a alexeyon
a alexeyon
Пигин Макс, ПОТОП на росии в Иркутской области, не менее 20 человек погибло, тысячи остались без жилья.... не? не интересно тебе?? троляка! ....
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