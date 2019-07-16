Ушел на фестиваль и исчез: в Киеве нашли мертвым пропавшего парня

В Киеве нашли повешенным 20-летнего Вадима Онищенко, которого разыскивали с 11 июля. Он ушел на фестиваль Atlas Weekend и пропал.

В последний раз его видели на Крещатике, откуда он планировал отправиться на концерт, сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

Родственники и знакомые забили тревогу после того, как Вадим 13 июля не вышел на работу. Тело парня было найдено в доме на Институтской, 18 а.

На странице фестиваля в соцсети сообщили, что парень не посещал Atlas, не был замечен на ВДНХ и подчеркнули, что не имеют отношения к ЧП.

Вадим Онищенко "Информатор"

"Оно было на одной из лестниц высотного дома и висело между 24 и 25 этажами. По предварительной информации, парень покончил жизнь самоубийством. Тело провисело на лестнице несколько дней, прежде чем его обнаружили", – уточнили в соцсети.

Дом, где нашли тело "Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в июне в Одессе нашли мертвым 8-летнего Николая Перчика, который считался пропавшим без вести.

Николай около 16:00 находился на одном из пирсов пляжа "Ланжерон" вместе с родственниками, после чего исчез из их поля зрения. Ближе к ночи в полиции сообщили, что ребенка нашли. Водолазы достали мальчика со дна моря, в 10-ти метрах от места, где он играл.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!