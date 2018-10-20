Ущерб на 100 миллионов: в Киеве прошли обыски у ''песчаных'' браконьеров

В Киеве правоохранители пришли с обысками на очередную точку незаконной добычи и перевалки песка, которая действовала с 2015 года. Речь идет о промзоне на Выдубичах, на ул. Промышленной, 4.

По этому адресу располагается предприятие "Мостобуд", где на протяжении нескольких лет браконьеры успешно занимались незаконной деятельностью, сообщили на странице Украинской ассоциации добытчиков песка (УАДП) в Facebook.

"Следственно-оперативная группа ГУ Нацполиции Деснянского района, представители Деснянской прокуратуры и сотрудники Управления защиты экономики Киева проводят следственные действия на территории незаконной точки добычи и перевалки песка в киевской промзоне... Наконец правоохранительные органы увидели то, что не видели годами", ― отметили в УАДП.

Сообщается также, что 17 октября на заседании Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам законности, правопорядка и предотвращения коррупции рассматривали вопрос разрыва договора аренды земельного участка "Мостобуд". За годы пользования землей это предприятие не доплатило общине Киева более 100 миллионов гривен.

"Комиссия единогласно приняла решение о разрыве договора аренды. Кроме этого, будет создана постоянная рабочая группа для рассмотрения вопросов, связанных с полезными ископаемыми, в том числе и песком", ― уточнили в УАДП.

Ожидается, что это поможет возместить хотя бы часть убытков, принесенных "мостобудовцами" Киеву.

Место незаконной добычи песка

Место незаконной добычи песка

"Пока следователи не разглашают, сколько тонн песка и какие машины и механизмы остаются на месте", ― уточнил глава Украинской ассоциации добытчиков песка Вадим Пелых.

Напомним, что о масштабной браконьерской схеме на Промышленной, 4, стало известно в августе этого года. Активисты "Стоп коррупции" зафиксировали место перевалки песка по этому адресу, где ранее его незаконно намывали и добывали без разрешительных документов. Добытый песок грузили в машины и вывозили с территории одной из фирм, которая фигурирует в расследовании незаконного завладения землями водного фонда.

Как писал OBOZREVATEL, незаконная добыча песка со дна Днепра в Киеве ежегодно приносит "песчаной мафии" сотни миллионов гривен. В Голосеевском районе недалеко от Южного моста намыв песка компанией "Мостобуд" приобрел огромные масштабы и грозит столице катастрофой.