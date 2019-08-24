"Угрожал гранатой": в полиции объяснили ЧП во время выступления Зеленского

В центре Киеве во время выступления президента Владимира Зеленского ко Дню Независимости мужчина влез на металлический забор и заявил полицейским, что имеет при себе гранату.

Об этом на брифинге сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, комментируя инцидент с задержанием человека на Марше достоинства, сообщает "Укринформ".

Крищенко уточнил, что во время выступления президента несколько человек вскарабкались на металлические конструкции, поэтому правоохранители попросили их слезть.

"Несколько человек слезло, а один человек, предварительно в состоянии, визуально, алкогольного опьянения, отказался. И впоследствии он громко заявил, что у него есть граната, и он может ее взорвать. Были приняты меры, его сняли, и у него есть телесные повреждения при задержании. Его доставили в больницу и оказали помощь", - рассказал Крищенко.

По его словам, мужчина отказался от госпитализации. Против него составлены два административных протокола - за неповиновение законным требованиям полицейских и за мелкое хулиганство.

Глава столичной полиции уточнил, что запрещенных вещей у задержанного не обнаружено, и "он ничего не объяснял".

Как сообщал OBOZREVATEL, речь президента Зеленского на Марше Достоинства вызвала весьма неоднозначную реакцию у украинцев.

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