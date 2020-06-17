Убийство врача на Киевщине: всплыли новые подробности трагедии

Мужчину, который убил врача Володарской районной больницы Киевской области, изначально поместили в специализированную палату с решеткой и замком, однако он каким-то образом сумел выломать дверь.

После этого он напал на троих женщин, которые дежурили на посту. Сбежать удалось только двоим, пишет ТСН.

"Мужчину поместили в так называемую специализированную палату. Там есть решетка и замок. Но пациент сумел выломать дверь. А потом он вышел в коридор и три женщины, которые были той ночью на этом посту, физически не могли его остановить. Санитарка и медсестра чудом смогли убежать. Врачу он начал наносить удары ножом", – сказано в сообщении.

По словам медработников, от страха пациенты прыгали со второго этажа.

Заведующий отделением уточнил, что в той спецпалате вообще не должно было быть такого пациента: там должны находиться задержанные или осужденные в сопровождении полицейских.

Мужчину поместили в спецпалату, но он смог выбраться

"Они (полицейские) говорят, что решетки были закрыты, а двери нет. Извините, если вы привезли пациента, мы закроем эти двери, то за ним будет надзор? Вон стульчик стоит. Полицейский должен сидеть возле него", – отметил заведующий терапевтическим отделением Володарской районной больницы Александр Волохатюк.

Он добавил, что сейчас полиция не может напрямую доставлять предполагаемых больных в психиатрические заведения, потому что сперва они должны пройти осмотр и получить результаты анализов.

"Мы все это сделали, но, когда возник вопрос предоставления сопровождения, полицейские нам его не предоставили. Врач-психиатр наш принял решение поместить его в ту палату", – пояснил временно исполняющий обязанности больницы Владимир Колесник.

Мужчину поместили в спецпалату, но он смог выбраться

Однако в полиции опровергли это заявление, уточнив, что в сопровождении врачам никто не отказывал.

"В связи с тем, что не был собран пакет документов и отсутствовали все анализы, которые нужны для помещения в психиатрическую больницу, то было принято решение подождать до утра", – сказал сотрудница полиции Ирина Хомлюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 45-летний мужчина приехал в гости к родственникам в одно из сел Киевской области и начал вести себя агрессивно. Родственники вызвали полицию и дебошира доставили в больницу, где он зарезал врача. Полиция задержала его.