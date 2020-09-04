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Убийство сотрудницы Верховной Рады: в полиции рассказали новые подробности

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Криминал
7,8 т.
Убийство сотрудницы ВРУ

В полиции рассказали подробности о подозреваемом в убийстве сотрудницы ВРУ.

В убийстве сотрудницы Верховной рады Украины Антонины Шпир, которую нашли мертвой летом прошлого года, обвиняется 53-летний уроженец Житомирской области.

Рецидивист сначала ограбил женщину, а потом убил. Как передает корреспондент OBOZREVATEL, об этом во время брифинга рассказал начальник полиции Киевской области, полковник Андрей Небытов.

По его словам, выйдя на свободу после с отбывания наказания за грабеж, подозреваемый совершил еще ряд преступлений на территории Киевской и Житомирской областей. Его задержали на Киевщине после неудачного ограбления женщины.

"На данный момент установлена его причастность к шести преступлениям, в том числе грабежам и изнасилованию. Открыты уголовные производства по статьям 187, 115, 152, 153 УК Украины. Ему объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – пояснил Небытов.

Он отметил, что среди доказательств причастности указанного мужчины к преступлению – совпадение образцов ДНК на орудии преступления и у злоумышленника.

Правоохранители устанавливают его причастность и к другим подобным преступлениям. Они также предоставили фото подозреваемого.

Полиция просит помочь опознать личность подозреваемого, и сообщить об этом на линию "102".

Подозреваемый в убийстве сотрудницы ВРУ

Подозреваемый в убийстве сотрудницы ВРУ

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