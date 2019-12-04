Убийство ребенка в Киеве: суд принял жесткое решение по подозреваемому

Шевченковский районный суд Киева в среду, 4 декабря, избрал меру пресечения одному из подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.
Его арестовали на 2 месяца без права внесения залога, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook. Подозреваемые застрелили мальчика 1 декабря во время покушения на его отца (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Перед заседанием в суд пришли родители ребенка. Мама была убита горем, они хотели услышать версию подозреваемого.
В Киеве убили сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева
Судебное заседание было закрытым.
Соболев с женой перед заседанием суда по убийству их ребенка в Киеве
Правоохранители перед заседанием суда по убийству ребенка в Киеве
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве 1 декабря обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Соболева.
В результате покушения от ранения в голову погиб 3-летний сын депутата Александр. Сам политик во время инцидента не пострадал.
Соболев несколько лет находился в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в частности физической расправы.
2 декабря стало известно о задержании двух подозреваемых в покушении на Соболева. Они являются экс-бойцами УДА.
Заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Июнь" Гергерт подтвердил, что задержанные служили в его батальоне.
Выяснилось, что во время инцидента выстрел осуществлялся не из автомобиля (как сначала считалось), а из дома.
Одним из подозреваемых в убийстве 3-летнего сына Соболева оказался 20-летний Лаврега.
Также в сети появилось фото добровольца УДА Семенова, второго подозреваемого в покушении на депутата.
Задержанным за убийство трехлетнего мальчика объявили о подозрении.
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