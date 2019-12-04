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4 декабря • обновлено в 13:32
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/ Криминал

Убийство ребенка в Киеве: суд принял жесткое решение по подозреваемому

5.7т
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Шевченковский районный суд Киева в среду, 4 декабря, избрал меру пресечения одному из подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

Его арестовали на 2 месяца без права внесения залога, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook. Подозреваемые застрелили мальчика 1 декабря во время покушения на его отца (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Перед заседанием в суд пришли родители ребенка. Мама была убита горем, они хотели услышать версию подозреваемого.

В Киеве убили сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева

В Киеве убили сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева

Судебное заседание было закрытым.

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Соболев с женой перед заседанием суда по убийству их ребенка в Киеве

Соболев с женой перед заседанием суда по убийству их ребенка в Киеве

Правоохранители перед заседанием суда по убийству ребенка в Киеве

Правоохранители перед заседанием суда по убийству ребенка в Киеве

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области Покушение на Соболева
Место
Украина Киев
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
За что... они нечаянно
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Исаенко Оксана
Исаенко Оксана
Карма она такая штука Лихо папа из Донецка увернулся
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Они тоже мальчишки понять простить не забирайте у мам сыновей онижедети сжальтесь над патриотами
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