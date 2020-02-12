Убийство ребенка в Киеве: депутат Соболев заявил о подготовке нового покушения

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, чьего трехлетнего сына Александра было убито в столице 1 декабря 2019 года, заявил том, что на него и его семью готовят новое покушение.

Такое предположение Соболев сделал в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook. По словам мужчины, после трагичной смерти мальчика, у него есть одна цель – чтобы виновные понесли наказание.

"За последние две недели произошло много событий. У меня появилась стопроцентная информация о новом готовящемся на меня и мою семью покушении. Эта же информация есть и у полиции…" – написал депутат.

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